Çevreye duyarlı miniklerin ellerini öptü

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından başlatılan kampanya ile ilçede en fazla geri dönüştürülebilir atık toplayan okullara ödülleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından verildi. Başkan Baydilli, programda çevre dostu minik öğrencilerin ellerini öptü.

Karaköprü Belediyesi ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm’ projesi çerçevesinde çevreyi korumaya dikkat çeken etkinliklerini sürdürüyor. Çevre Koruma Birimi tarafından başlatılan ‘En Çevreci Okul Benim” kampanyası ile ilçedeki okullar arasında yapılan yarışmada en fazla geri dönüştürülebilir atık toplayan okullar ödüllendirildi. Yarışmadan Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu birinci olurken, okula engelli bir çocuğa hediye edilmek üzere tekerlekli sandalye, top seti, atık kutuları ve kitap seti hediye edildi. Yarışmada ikinci Mete Has İlkokulu, üçüncü de Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Dereceye giren okullara ödüllerini Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli takdim ederken, yarışmaya katılan okulların tümüne Çevre Dostu Okul Belgesi ve top seti verildi. Başkan Baydille programda çevreye duyarlı minik öğrencilerin ellerini de öptü.

Programda bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, çevrenin korunmasının bugünün ve geleceği kurtarmak adına önemli olduğuna değinerek bu tür etkinliklerle çevre koruma farkındalığı oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, “Çevre koruma ile ilgili yaptığımız etkinlikler, projeler var ancak bunu sadece kurumların yapmasıyla sağlayamayız. Bireysel olarak herkesin doğayı koruması, güzelleştirmesi gerekir. Okullarımızla gerçekleştirdiğimiz yarışma da çevre duyarlılığını çocuklarımıza aşılama, daha fazla kişiye duyurma amacıyladır. Yoksa burada vereceğimiz ödüllerin pek bir önemi yok, burada önemli olan çocuklarımızın burada kazanacağı çevre duyarlılığıyla bundan sonra çok daha dikkatli olması ve çevreyi, hayvanları, ağaçları korumaya yönelik hareket etmesidir. Bizim geleceğimiz olan çocuklarımıza güzellikleri öğretmeliyiz ki onlar da geleceğe güzel bir dünya bıraksınlar. Tüm çocuklarımızdan ricam evinizde, okulunuzda veya köyünüzde kendi diktiğiniz suladığınız bir ağacınız olsun. Çevrenizi temiz tutun, koruyun ve buna uymayanları güzellikle uyarıp anlatın. Biz kamu kurumları olarak bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve daha fazlasını yapmak için uğraşıyoruz. Bu anlamda yarışmamıza katılan, çevreyi temiz tutan tüm okullarımıza, öğrencilerimize ve programlarımızda yanımızda olan sivil toplum kuruluşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda sokak hayvanlarına ve kuşlara her gün bayat ekmekleri yem olarak veren Karaköprü Belediyesi personeli Şeyho Saraçoğlu, örnek davranışı nedeniyle Başkan Baydilli tarafından plaketle ödüllendirildi.

Başkan Baydilli programda önceki hafta düzenlenen çevre haftası etkinliğine destek veren sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etmek amacıyla plaket takdim etti.