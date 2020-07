Cennet Anneleri Parkı’nda toplu park açılışı yapılacak

Eyyübiye Belediyesi, ‘Yemyeşil Eyyübiye’ hedefi doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler ilçede yapımı tamamlanma aşamasında olan Cennet Anneleri Parkı ile ilçeye kazandırılan tüm parklar için toplu açılış törenine hazırlanıyor.

Daha yeşil Eyyübiye için göreve geldiği ilk günden itibaren durmadan çalışan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir vizyonel yeşil alan çalışmasını daha ilçeye kazandırıyor. Pandemi sürecinde ziyaret ettiği annelerden birinin isteği olan park için hemen talimat veren ve parkın isminin de ‘Cennet Anneleri’ olmasını isteyen Başkan Kuş, sözünü tutarak park yapımını başlattı. Bölgede alan çalışması yapan ve en uygun alanı tespit edip fizibilite çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede parkı bitirme aşamasına getirdi.

Her ağaca bir anne ismi

10 farklı türden 100 ağaç ekiminin yapılacağı alanda her bir ağaca, ilçedeki en yaşlı annelerin ismi sertifikalı olarak verilecek. Alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “İnşallah ilçemize kazandırdığımız parklarımızın toplu açılışını da bizim için manevi değeri yüksek olan bu parkımızda yapacağız" dedi. İlçe genelinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kuş, "Eyyübiye Belediyesi olarak her kulvarda Eyyübiye’ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 15 ay zaman zarfı içerisinde söz verdiğimiz birçok projeyi Eyyübiye’ye kazandırdık. Şu anda bulunmuş olduğumuz alan bizim için manevi anlamda çok önemli. Annelerimizi ziyaret ederken annelerimizden biri şahsımdan bir park istedi. Biz de bunun üzerine şuanda Asya Mahallesinde bulunan parkımızın ismini Cennet Anneleri Parkı olarak kararlaştırdık ve bu parkımıza 100 ağaç dikeceğiz. 100 ağaç 10 ayrı çeşit olacak ve her bir ağacı Eyyübiye ilçemizdeki en yaşlı annemizin adına sertifikalı bir şekilde armağan edeceğiz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi burası bizim için manevi anlamda çok önemli çünkü Peygamber Efendimiz (S.A.S) annelere çok önem gösterirdi ve hadisi şerifinde Cennet Annelerin ayakları altındadır diye buyururdu. Bundan dolayı annelerimiz bizim için kutsaldır. İnşallah Eyyübiye’deki bütün annelerimize, Şanlıurfa’daki bütün annelerimize bu parkı armağan ediyoruz ve inşallah önümüzdeki süreçler içerisinde bu parkaların sayısını arttıracağız. Parkımızda çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Bu ay sonu itibari ile parkımızı hizmete sunacağız. Bununla birlikte birçok kez huzurlarınızda ifade ettiğimiz gibi Eyyübiye’ye 19 park kazandırıyoruz ve açılışlarımızı da Cennet Anneleri Parkımızdan yapacağız. Eyyübiyemize, Şanlıurfamıza hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.