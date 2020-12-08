Çekiliş talihlileri tabletlerini teslim aldı

Haliliye Belediyesinin sosyal medya üzerinden sorduğu soruya doğru cevap veren ve çekilen kurayla ödül kazananlara tablet ödülleri verildi.

Haliliye Belediyesinin sosyal medya üzerinden düzenlediği ‘Karahantepe’ çekilişi sona erdi. Yanıtı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’deki dikili taşların benzerlerinin bulunduğu Karahantepe olan yarışmanın kazananları çekiliş yoluyla belirlendi.

Yarışma sonrası şartları yerine getiren takipçiler arasında yapılan çekilişte tahlililere tablet hediyeleri takdim edildi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinden hediyelerini alan tahlililer Haliliye Belediyesi ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler. Sosyal Medya hesapları üzerinden düzenleyecekleri aktiviteler ile vatandaşlara hediye dağıtımının devam edeceğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, amaçlarının hem Haliliye’de bulunan önemli eserleri tanıtmak hem de Kovid-19 salgını dolayısıyla evlerinde olan vatandaşlara az da olsa bir moral desteği sağlamak olduğunu aktardılar.