Canpolat’a teşekkür ziyareti

Şanlıurfa Semt Pazarcılar Dernek Başkanı Hacı Keser, Karşıyaka Mahallesine kazandırdığı kapalı semt pazarı ile kalıcı eser bırakan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Canpolat’ın girişimleriyle Karşıyaka Mahallesinde çalışmaların başladığı kapalı semt pazarı projesi tamamlanarak, hizmete sunuldu. Bölgenin ihtiyacına yönelik çalışmaları tamamlanan ve bölgeye nefes aldıran kapalı semt pazarının faaliyete girmesiyle, mahalle sakinleri daha konforlu bir ortamda pazar alışverişlerini yapma şansı yakaladı. Pazar esnafının ihtiyaçlarına da yanıt veren kapalı semt pazarının bölgeye kazandırılmasının ardından Şanlıurfa Semt Pazarcılar Dernek Başkanı Hacı Keser, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Kapalı semt pazarının bölgede ihtiyaç olduğunu ifade eden Keser, Canpolat’ın Karşıyaka Mahallesine kalıcı eser kazandırdığını belirterek, teşekkürlerini iletti.