Canpolat zabıta personelleriyle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 1-7 Eylül arası kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeli ile bir araya gelerek, haftalarını kutladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeli ile bir araya geldi. Zabıta Karakolunda personellerin tek tek haftasını tebrik eden Başkan Canpolat’a ilgili Başkan Yardımcısı ve birim müdürü eşlik etti.

Canpolat, “1-7 Eylül arası Zabıta Haftası nedeniyle ilgili Başkan Yardımcımız, zabıta müdürümüz ve zabıta arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onların zabıta haftasını kutladık. Hep birlikte Haliliye’de neler yapıyoruz, neler yapabiliriz ile ilgili arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Zabıta arkadaşlarımız sahada hele ki bu pandemi sürecinde yoğun bir mesai harcıyorlar. Bu özverili çalışmalarından dolayı tüm zabıta arkadaşlarımız tebrik ediyorum. İlçemizin kenttin en büyük ilçesi olması hesabıyla günde yaklaşık 4 pazar kuruluyor. Bu nedenle zabıta arkadaşlarımıza yoğun görevler düşüyor. Sağ olsun arkadaşlarımız bu görevlerinin üstesinden başarı ile geliyorlar. Zabıtamız her zaman olduğu gibi Haliliye’de en iyisi olma gayretinde yollarına devam edeceklerdir. Ben buradan tekraren tüm zabıta kardeşlerimizin Zabıta Haftası’nı kutluyor, tebrik ediyorum” dedi.

Canpolat ve beraberindekiler ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.