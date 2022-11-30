Canpolat üniversite öğrencileriyle buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kampüs Günlükleri Programı çerçevesinde Harran Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerle söyleşi yapan Canpolat, final haftası sıcak çorba ikramı yapılacağını duyurdu.

Şanlıurfa’da düzenlenen Kampüs Günlükleri Programının konuğu Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat oldu. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsündeki düzenlenen program ile Canpolat, gençlerle buluştu. Burada gençlere deneyim ve tecrübelerini aktaran Canpolat, öğrencilerle siyasi hayatını paylaştı. Gençliğe ve geleceğe önem verdiklerini vurgulayan Canpolat, Haliliye Belediyesi’nin kütüphane ve üniversiteye hazırlık kursu, çeşitli branşlarda spor kursları ve eğitici kurslarıyla gençlerin yanında olduğunu ifade etti. Üniversite öğrencileri Canpolat’a taleplerini aktarırken, Haliliye Belediyesi’nin sürdürdüğü gönül çorbası ikramından faydalandıklarını aktardı. Özellikle sınav haftaları ikramın devam etmesini isteyen öğrencilerin talebi geri çevrilmedi. Canpolat, final haftası 06.00 ile 08.00 saatleri arasında otobüs duraklarında gençlere sıcak çorba ikram edileceğini söyledi. Öğrencilerin kampüs için bank ve teknik gezi taleplerini de geri çevirmeyen Canpolat, gençleri Haliliye Belediyesi bünyesindeki merkezleri görmeye ve Göbeklitepe Gastronomi Merkezine davet etti.

Kampüs günlükleri programı, öğrencilerin Canpolat ile toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.