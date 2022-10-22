Canpolat sanayi esnafıyla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin, Sanayi Bölgesine yaptıkları ziyaretle bölge esnafıyla bir araya geldi.

Canpolat, beraberinde Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin ve Meclis Üyesi Emin Coşkun ile Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Burada bölge esnafının talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Canpolat ve Çetin, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle talepleri dinlemeye devam edeceğini kaydeden Canpolat, görüşmelerin ardından bölgeden ayrıldı.