Canpolat Millet Bahçesi çalışmasını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçeye kazandırılan 118 dönümlük Millet Bahçesinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Mehmet Canpolat’ın projeleri arasında yer alan Millet Bahçesi Projesinin inşaat çalışmaları, Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinin kesiştiği 118 dönümlük alanda devam ediyor.

Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak yer tahsisini gerçekleştirmiş olduğumuz hem burada mülkiyeti Haliliye Belediyesine hem de Büyükşehir Belediyesine ait yaklaşık 118 dönüme sahip bir alanı TOKİ’ye devrini gerçekleştirdik. Sonra projesiyle ilgili TOKİ yetkilileri ile birlikte hep beraber çalıştık, projesi işlemleri tamamlandı. TOKİ tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca buranın ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık dört beş aydır müteahhit arkadaşımız burada inşaat çalışmalarına başladılar. Şuanda da hızlı bir şekilde Haliliye Belediyesi Millet Bahçesi inşaatı devam ediyor. Çalışan ilgili arkadaşları zaman zaman bizde ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bize ait iş ve işlemlerle alakalı destekler vermeye devam ediyoruz. Nasıl ki Haliliye bölgemizin bir tarafında GAP Vadisi, Cumhuriyet Tesisleri Büyükşehire ait olduğu gibi istedik ki şehrimizin, Haliliye ilçemizin bu yakasında da vatandaşlarımızın nezih bir ortamda gezintiler yapabilecekleri, soluk alabilecekleri, güzel zamanlarını geçirebileceklerini yeşil bir alan oluşturalım dedik. Yaklaşık 118 dönümlük alanın şuanda inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Burası bir yeşil vadi halinde inşallah vatandaşlarımızın en kısa sürede emirlerinde ve hizmetlerinde olacaktır. Millet Bahçemiz Ahmet Yesevi, Devteyşti, Süleymaniye, Bağlarbaşı’nda başta olmak üzere ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun, inşaat çalışmaları da hummalı bir şekilde sürüyor” dedi.

Canpolat, açıklamalarının ardından çalışmaları yürüten yetkililerle sohbet etti.