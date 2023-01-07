Canpolat mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesinde incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde yaptığı ziyaretlerle esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Canpolat, talep ve önerileri birinci ağızdan dinledi. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarının eşlik ettiği gezide Canpolat, çalışmalara ilişkin vatandaşlarla sohbet etti. Yaptığı çalışmalar dolayısıyla vatandaşların takdirini alan Başkan Mehmet Canpolat, daha sonra beraberindeki heyet ile seçim sözü olan ve faaliyete giren Ahmet Yesevi Kapalı Semt Pazarını inceledi. Cuma günleri pazarın kurulduğu alanda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mehmet Canpolat, gelen taleplerin karşılanması için de anında talimat verdi. Vatandaşlara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eden Canpolat, söz verdikleri projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Canpolat, açıklamasında, “Ahmet Yesevi Mahallesine söz vermiştik. Buraya bir semt pazarı, sosyal tesis kazandıracağız demiştik. Semt pazarı kısmıyla ilgili şu anda faaliyeti devam ediyor. Vatandaşlarımız sokak ortasındaki pazarlarını şu anda kapalı, nezih bir ortada yapma imkanına kavuştular. Semt pazarımızı gezdik. Hem esnaf kardeşlerimiz memnun, hem burada yaşayan vatandaşlarımız memnun. Yine bazı talepleri olduğu arkadaşlarımız, en kısa sürede inşallah çözeceğiz. Amacımız, Haliliye’nin her bölgesini, her mahallesini konfor seviyesi yüksek, müreffeh yarınlara doğru hazırlamak. Haliliye’mizi, Ahmet Yesevi’mizi, Devteyşti’mizi, Süleymaniye’mizi, Bağlarbaşı’mızı inşallah ilerleyen günlerde daha güzel mahallelere dönüştürmek adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağımızı ifade eder, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.