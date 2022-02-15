Canpolat bitme aşamasına gelen projeleri inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karşıyaka Mahallesinde çalışmalarında sona gelinen İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi ve Karşıyaka Semt Pazarında gece incelemelerde bulundu.

Karşıyaka Mahallesinde yapımı devam eden İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi ve Karşıyaka Semt Pazarı ve Spor Kompleksi projelerini teknik ekip ile inceleyen Başkan Canpolat, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“Gençliğe yapılan yatırım, en büyük yatırım” anlayışıyla inşa edilen ve içerisinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Konservatuarı, Meslek Edindirme Atölyeleri, Gastronomi Merkezi, Kütüphane ile Kitap Kafe yer alan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nin kısa sürede açılışa hazır hale geleceğini ifade eden Canpolat, “Karşıyaka Mahallemizde yapımı devam eden ve şuanda iç tefrişatıyla uğraştığımız İbrahim Tatlıses Kültür Merkezimizi teknik ekibimizle birlikte inceledik. İnşallah en kısa sürede bu hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetlerine sunacağız. Karşıyaka Mahallemizde yapımı devam eden Karşıyaka Kompleksimizi burada inceledik. Projelerimiz yüzde 95 oranında tamamlandı, inşallah çok kısa bir süre sonra buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Gerek Karşıyaka, gerekse de Haliliye’mizin tüm mahallelerinde ne eksikse gidermeye çalışıyoruz. Bu hususta da vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Durmadan, yorulmadan Haliliye için çalışmaya devam ettiğimizi ifade eder, kendilerinden dua bekleriz” diye konuştu.

İncelemelerin ardından bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden Canpolat, projelerin Karşıyaka’ya hayırlı olmasını diledi.