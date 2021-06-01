Canpolat asfalt hazırlığını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Bağlarbaşı Mahallesi’nde başlayacak asfalt çalışmaları öncesi yürütülen hazırlıkları inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ile birlikte Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki asfalt hazırlıklarını denetledi. Mahalle Muhtarı Musa Tapşık’ın da eşlik ettiği incelemelerde Başkan Canpolat, hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.

Asfalt serim çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatılarak, tamamlanması talimatını veren Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada, “Birçok mahallede, birçok noktada asfaltla ilgili, fen işleriyle ilgili çalışmalarımız sürmekte. Şu anda da şehrin en işlek caddelerinden olan Bağlarbaşı Mahallesi Doğumevi Caddesi dahil olmak üzere, Şehitlik Polis Karakolu ve sonrasında da Demir İzzet Caddesinden gelip Yavuz Selim Mahallesinin içerisine Süleymaniye Mahallesine bağlanan yollarla ilgili şuanda asfalt çalışmalarımızın startını verdik. Ekiplerimiz burada çalışıyorlar. Mahallelimizin, esnafımızın, değerli muhtarımızın bize göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de hızlı ve seri bir şekilde hareket ederekten, esnafımızın gönlüne sığınaraktan bir an önce çalışmaları bitirip buradaki kardeşlerimizi daha refah seviyesi yüksek, daha güzel asfaltla kavuşturmak için, güzel yollar için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyduğumuzu ifade ederim" diye konuştu.

Canpolat, açıklamalarının ardından bölge sakinleriyle sohbet ederek, taleplerini dinledi. Mahalle sakinleri de yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Canpolat’a teşekkür etti.