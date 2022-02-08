Büyükşehirden vektörle mücadele çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı kent genelinde vektörle mücadele çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaparak vatandaşların sağlığını ön planda tutuyor.

Su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 merkez ilçede 106 personel, 48 araç, 3 arazöz, 3 traktör ile vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 3 merkez ilçede birçok bölgede vektörle mücadele kapsamında çalışma yapıyor.