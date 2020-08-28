Büyükşehir zafer haftasını sporla kutluyor
BÜYÜKŞEHİR ZAFER HAFTASINI SPORLA KUTLUYOR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "Tarih Senin Zafer Senin" sloganıyla birçok spor dalında çeşitli turnuvalar düzenliyor.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa dart, tenis, atletizm, okçuluk, satranç, kano ve masa tenisi branşlarında turnuvalar düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "Zafer Haftasını Sporla" kutluyor.
Bu kez tenis turnuvası düzenlendi
"Tarih Senin Zafer Senin" sloganıyla pandemi sürecinde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak dart turnuvası düzenlendi. Dart turnuvasının ardından Şanlıurfa Tenis Dünyasında tenis turnuvası start aldı. Bayanlar, erkekler ve gençler olmak üzere 3 ayrı kategoride 70 sporcunun katıldığı turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oluyor. İki gün süren turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli ödüller dağıtılacak.
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|34
|56
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|34
|54
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|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
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|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
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|34
|21
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|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
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|38
|81
|3. M. United
|38
|66
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|59
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|38
|56
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|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
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|38
|70
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|41
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|39
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|38
|37
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|38
|36
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|38
|33
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