Büyükşehir Tiyatrosu yeniden izleyiciyle buluştu

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahneye verdiği uzun bir aranın ardından kontrollü normalleşme ile birlikte perdelerini Şair Nabi Kültür Merkezinde sahnelediği “Sen Vatan, Ben Gurbet” adlı oyunuyla seyircilerine açtı.

Sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, “Sen Vatan, Ben Gurbet” adlı tiyatro oyunuyla vatandaşlarla buluştu.

Erdal Ozan Metin’in yazdığı “Sen Vatan, Ben Gurbet” isimli oyunla seyircisi ile buluşan Şehir Tiyatrosu ekibi, izleyicilerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun oyununu izlemek için kültür merkezine gelen vatandaşlara ekipler tarafından HES kodu sorgulaması yapılarak içeriye alındı. Ayrıca salonda pandemi tedbirleri kapsamında maske kontrolü de yapıldı.