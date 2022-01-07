Büyükşehir ile Viranşehir halkı modern bir parka kavuştu

Şanlıurfa’ya yeni meydanlar, parklar ve yeni yeşil alanlar kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da yükseltmek amacıyla kent merkezinin yanı sıra ilçelere de yeni parklar kazandırıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Viranşehir ilçesinde 72 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan “Viranşehir Tren Yolu Kent Parkı” hafta sonları piknik yapmak, dinlenmek, spor yapmak ve temiz hava almak isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu. 50 bin metrekare yeşil alana sahip Viranşehir Tren Yolu Kent Parkı’nda bin 125 metre uzunluğunda bisiklet yolu da bulunuyor. Vatandaşlar için tasarlanan yürüyüş yolları ve fitness alanları ise daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını açıyor. Yeşil alanların ve ağaçların sulanabilmesi için 50 bin metrekare sulama siteminin döşendiği Viranşehir Kent Parkında kamelyalar, oturma bankları, çocuk oyun alanları, modern ışıklandırma sistemi, çeşmeler ve mescit bulunuyor.

Viranşehir ilçe sakinlerini ağırlayan ve vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Viranşehir Kent Parkı yaz aylarında havaların da ısınmasıyla birlikte dolup taşacak.