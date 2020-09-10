Büyükşehir beton üretecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, göreve geldiği günden beri Büyükşehir Belediyesinin hem araç hem de makine parkını yenilemek için adeta seferberlik başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatıyla yenilenen beton santrali üretime geçiyor. Saatte 90 m3 kapasiteli beton üretecek duruma getirilen santral Büyükşehir’e ait hizmet veren BELTAŞ A.Ş tarafından işletilecek. Tamamıyla elektronik ve otomatik bir ortamda üretim yapan santral sayesinde Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyduğu betonunu kendisi imal edecek. Şanlıurfa’da ulaşım konforunu yükseltmek için yeni yollar, köprülü kavşaklar ve bulvarlar inşa eden Büyükşehir Belediyesi, mevcut asfalt şantiyesini modern tekniklerle güçlendirerek revize etti. Yeni kurulan plent ile Büyükşehir asfalt üretimini maksimum seviye yükseltti. Saatte 60 ton sıcak asfaltın üretildiği eski şantiyeye doğalgaz ile çalışan, saatte 240 ton sıcak asfalt üretebilecek çevreci asfalt plenti kuran Büyükşehir Belediyesi, yeni plentle yüksek kapasiteli ve daha kaliteli asfalt üretimi sağlayacak.

Beyazgül, Şanlıurfalılara hizmet için kollarımızı sıvadık

Şehrin altyapısını yenilemek ve geliştirmek için öncelikle iyi bir araç ve makine parkına ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Beyazgül, "Bu ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurarak ilk olarak çevreye duyarlı, doğalgaz ile çalışan asfalt plentimizi kurduk. Saatte 240 ton asfalt üretimine başladık. Ardından yeni Tır ve kamyonlarımızı satın aldık ve Şanlıurfalılara hizmet için kollarımızı sıvadık. Bugünde taşımasını sağladığımız hizmete açtığımız beton santrali ile saatte 90 metre küp beton üretimi yapacağız" dedi.