Büyükelçi Hazar İbrahim Vali Erin ile görüştü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hazar Zafir oğlu İbrahim’i makamında ağırladı.

Vali Erin tarafından Valilik girişinde karşılanan Konuk Büyükelçi Hazar İbrahim, ilk olarak Şeref Defterini imzaladı. Ardından Vali Erin’in makamına geçen ikili burada bir süre görüştü. Görüşmede Şanlıurfa’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler hakkında konuğuna bilgi veren Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kardeş ülke Azerbaycan’ın değerli büyükelçisi Sayın Hazar İbrahim’i Şanlıurfa’mızda ağırlamaktan mutlu olduk. Tek millet iki devlet olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıkı bağlar tarih boyunca güçlü olmuştur ve bu bağ her geçen gün daha da güçlenmektedir. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyor Azerbaycan halkına da selam ve hürmetlerimi iletiyorum” dedi.

Büyükelçi Hazar İbrahim ise kendisine gösterilen misafirperverlik için Vali Abdullah Erin’in şahsında tüm Şanlıurfalılara şükranlarını iletti. Gerçekleşen ziyaretin anısına Vali Erin tarafından konuğuna Balıklıgöl tablosu hediye edilirken, Büyükelçi Hazar İbrahim de Vali Erin’e Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini ifade eden ve üzerinde “Karabağ Azerbaycan’dır” yazılı forma ile hatıra pul hediye etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Büyükelçi Hazar İbrahim ziyaretlerine devam etmek üzere Valilikten ayrıldı.