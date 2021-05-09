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Bozova’da sokak hayvanları unutulmadı

Bozova Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında devam eden tam kapanma döneminde sokak hayvanlarını besleme çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda Bozova Kent merkezindeki Park ve Bahçeler başta olmak üzere kentin birçok noktasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verilirken, kapanma süresince mama dağıtılacak.

ŞANLIURFA 09.05.2021, 20:12
Bozova’da sokak hayvanları unutulmadı

Bozova Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında devam eden tam kapanma döneminde sokak hayvanlarını besleme çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda Bozova Kent merkezindeki Park ve Bahçeler başta olmak üzere kentin birçok noktasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verilirken, kapanma süresince mama dağıtılacak.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un talimatları doğrultusunda sokak hayvanlarının yanında olacaklarını belirterek, “Kentimizde yaşayan can dostlarımızın sağlığı ve beslenmesi için daima çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bozova Belediyesi ekipleri, kapanma sürecinde can dostların aç kalmamaları için yoğun bir mesai harcıyor. Düzenli aralıklarla kuru mama ve yem bırakan ekipler ayrıca, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yerleştirdikleri su kaplarındaki suları yeniliyor. Ekipler çalışmalarını ayrıca, doğada bizimle birlikte yaşayan sokak hayvanların sahipsiz olmadıkları ve bize emanet olduklarını bir kez daha dile getirilirken, Sevimli dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için gayret gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz” dedi.
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