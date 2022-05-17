Bozova yeni meydanına kavuşuyor

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy seçildiği ilk günden bugüne kadar seçim vaatlerini yerine getirmeye devam ediyor. Seçim vaatlerinden biri olan meydan projesine eski hükümet konağı binasının yıkılması ile birlikte start verildi.

Bozova’nın gelişimi ve modern bir konuma kavuşması için tüm projelerini bir bir hayata geçiren Başkan Aksoy, uzun yıllardır kangren olan meydan projesini hayata geçiriyor. Bozova Hükümet konağı olarak hizmet veren daha sonra Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak kullanılmaya devam edilen iki katılı bina geçen ay boşaltıldı. Belediye ekipleri, yeni kent meydanı yapılması için binanın yıkımına başladı.

Yıkım törenine Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci, AK Parti il başkan yardımcıları, ilçe belediye meclis üyeleri , AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Suphi Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, “Ya Allah Bismillah. Söz verdiğimiz gibi Bozova ilçemiz yeni meydanına kavuşuyor. Eski hükümet konağını yıkarak yerini modern bir meydana kavuşturacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemizin gelişmesi için gerekli tüm proje ve çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün yıkımına başladığımız eski hükümet konağının yerini de vatandaşlarımız daha rahat bir nefes alsın diye meydana dönüştürüyoruz. Yeni meydanımız ilçemize şimdiden hayırlı olsun. Bozova ve Bozova jalkımız her zaman hizmetlerin en iyisine, en güzeline layıktır” diye konuştu.