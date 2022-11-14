Bozova Belediyesinden yeni doğan bebeklere “Hoş geldin bebek seti”

Bozova Belediyesinin başlattığı ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi çerçevesinde yeni doğan bebeklerin ailelerine set hediye ediliyor.

Bozova Belediyesi ilçede ‘Hoş geldin bebek’ projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde yeni doğan bebeklerin ailelerine set hediye ediliyor. İlçe sınırları içerisinde nüfus müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüğünden alınan kayıtlar doğrultusunda yeni doğan bebekler için belediyeye müracaat eden ailelere "Hoş Geldin Bebek" seti hediye ediliyor. 0-4 aylık bebekler için başvurunun yapılabileceği belirtilen set içerisinde, battaniye, çorap, biberon ve emzik gibi yeni doğan bir bebeğin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler yer alıyor.

‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, "Belediyeler, insanın doğumundan ölümüne kadar hizmet veren, insana yatırım yapan kurumlardır. ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle yeni anne baba olmuş hemşerilerimizin mutluluklarına ortak olmak ve belediyemizin yanlarında olduğunu göstermek istedik. Ailelerimize hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik malzemelerinin yer aldığı bebek çantamızı hediye ediyoruz. Bir kez daha yeni anne baba olan hemşerilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, minik yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.