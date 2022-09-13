Bozova Belediyesinden kırsal mahallelerde üst yapı çalışması

Bozova Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

Bozova Belediyesi tarafından tüm mahallelere stabilize yol çalışmaları başta olmak üzere temizlik, ilaçlama, mahalle içi parke ve bordur çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy tarafından kırsal İkiz Mahallesinde başlatılan parke ve bordür taşı döşeme işi devam ediyor. Mahallede yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tüm kırsal mahallelere eşit hizmet anlayışı ile hizmetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. İkiz Mahallemizde başlattığımız üst yapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Parke ve bordur çalışmaları şimdiden mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan üst yapı çalışmaları parke ve bordur taşı döşeme çalışmaları kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

Mahalle muhtarı Hüseyin Kanat, çalışmalar dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.