Bozova Belediyesinden haşereye karşı ilaçlama

Bozova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının korkulu rüyası haline gelen sivri sinek, kara sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un talimatları doğrultusunda Bozova kent merkezindeki mahalleler başta olmak üzere tüm kırsal mahalle ve mezralarda belirlenen program dahilinde ekipler ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar. Daha temiz ve daha yaşanılır bir Bozova için temizliğin yanı sıra yaz aylarının gelmesi ile birlikte gecelerin kabusu olan ve uykuları bölen sivrisinek karasinek ve diğer haşerelere karşı da ilaçlama yapan Bozova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri böceklerin üremesine müsait olan alanların hepsinde ilaçlama yapıyor.

Toplam 7 ekiple Bozova ilçe genelinde girilmedik sokak cadde ve mezra bırakılmadan ilaçlama çalışmaları tam hız devam ediyor. Sivrisinek, karasinek, larva ve diğer zararlı haşere gruplarıyla titizlikle mücadele eden ekiplerin, Bozova ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Teknik donanımlı araçlar ile çalışan deneyimli belediye personelinin, gün içinde ve gece geç saatlerde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar.