Bozova Belediyesi seralarında ilk hasat başladı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde belediye tarafından kent merkezinde yaptırılan 6 serada yetiştirilen salatalık ve biberin hasadı başladı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, İitihdam ve kalkınmaya yönelik olarak tüm projelerini bir, bir hayata geçiriyor. Kent merkezi Kırmızıpınar Mahallesinde birer dönümlük 6 serada ilk hasat başladı. Seralarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilk hasatta yetiştirilen biber ve salatalıkların toplamasına yardım etti. Kısa süre içerisinde yetiştirilen biber ve salatalıkların yanı sıra önümüzdeki dönemde alternatif ürünlerin de yetiştirileceği belirtildi. Belediye tarafından faaliyete geçirilen seralarda bir çok kişinin istihdam edildiği öğrenildi.

Seralarda yaptığı incelemelerin ardında bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Verimli topraklarda özellikle halkımızın sürekli olarak tükettiği gıdalardan olan salatalık, biber ve önümüzdeki süreçte patlıcan, domates ve diğer gıda ürünlerinin yetiştirilip halkımıza arz edileceği seralarımızı hayata geçirdik. Buradaki amacımız seralarımızda yetiştirilen ürünleri ilçemiz başta olmak üzere Şanlıurfa merkezdeki halkımıza kısa sürede ve taze bir şekilde yetiştirmek olacaktır. Seraların yapımında emeği geçen başta belediye personelimize ve sebzelerin kısa sürede yetiştirilmesinde emeği olan Sinan Akan ve ailesine teşekkür ediyorum. Seralarımız ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.