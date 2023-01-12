Borçları ödenen mahallede denetim yaptı

Daha önce yetim, öksüz ve kimsesizlerin fırınlara olan borçlarını ödeyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sokak sokak gezerek, mahallede başka ihtiyaç sahibi bulunup, bulunmadığını denetledi.

Eyyüpnebi Mahalle gezisine Belediye Meclis Üyesi İsmail Özbek ile birlikte Muhtar Mahmut Karakuşlu’yu makamında ziyaret etmekle başlayan Kuş, burada mahallenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlık tarafından kayıt altına alınmış yaşlı, engelli, hastaların yaşadığı evleri ziyaret eden Başkan Kuş, ziyaret ettiği evlerde vatandaşların taleplerini dinledi. Sabahın ilk saatlerinde başladığı mahalle gezisinde yine daha önce kayıt altında bulunan yetim, öksüz ve kimsesiz ailelerin fırınlara olan borçlarını Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi aracılığıyla ödeyen Kuş, mahalleyi sokak sokak gezerek vatandaşlarla buluştu.

Mahallede yaşayan engelli gençlerle özellikle buluşarak sohbet eden ve taleplerini dinleyen Kuş, çocuklara oyuncak hediye ettikten sonra mahalleden ayrıldı.