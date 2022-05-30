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Bitkin bulunan peçeli baykuşlar korumaya alındı

Şanlıurfa’da bir inşaat işçisinin bitkin halde bulduğu 4 peçeli baykuş, tedavi içib koruma altına alındı.

ŞANLIURFA 30.05.2022, 17:39
Bitkin bulunan peçeli baykuşlar korumaya alındı

Şanlıurfa’da bir inşaat işçisinin bitkin halde bulduğu 4 peçeli baykuş, tedavi içib koruma altına alındı.

Hilvan ilçesinde oturan inşaat işçisi Murat Burşan bir okulun çatı katında bitkin halde 4 baykuş buldu. Durumu Şanlıurfa Valiliğine bildiren Burşan’ın yanına Doğa Loruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi yönlendirildi. Veteriner Hekim Uğur Özbay tarafından teslim alınan baykuşlar, kafese yerleştirildi. Peçeli baykuşların, merkezde yaklaşık 3 ay sürecek bakım ve tedavi işlemlerinin ardından doğaya bırakılacak.

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