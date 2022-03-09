Birecik’te kadınlar günü kutlandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü coşkuyla kutladı.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Birecik Kaymakamlığı, Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Birecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programa katılarak, kadınlara karanfil dağıttı. Mirkelam, sergi açılışını yaptıktan sonra ilçe Kaymakamı Kadir Duman ile birlikte barış güvercini uçurdu.

Mirkelam, Kaymakam Duman ve ilçe protokol üyeleri, Birecik Halk Eğitim Merkezi ve Kadın Destek merkezinde kurs gören kadınların yapmış oldukları eserleri tek tek gezerek, kadınlara karanfil dağıtarak, günlerini kutladı. Birecik ilçesinde 8 Mart dünya kadınlar günü çeşitli etkinliklerle gün boyu devam etti.