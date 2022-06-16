Birecik’te 41 projenin katıldığı bilim şenliği düzenlendi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan en iyi 41 proje, Birecik Bilim Şenliği’nde sergilendi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaklaşık 6 aydır okullarda sergilenen projelerden en iyi 41 tanesi, Bilim Şenliğinde meraklılarının beğenisine sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Birecik 15 Temmuz Şehitleri Meydanında düzenlenen şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenliklerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, bu tür şenliklerin geleceğin Aziz Sancar’larını ortaya çıkaracağını vurgulayarak,“ Hadisi Şeriflerde de geçtiği gibi ilim hikmet Müslüman’ın yitik malıdır, onu nerede bulsa almalıdır. İlim her Müslüman’a farz kılınmıştır. Anlaşılacağı üzere insanoğlunun bu dünyadaki yolculuğunda ilim durağı uğraması gereken bir menzildir. Gelecekte ülkemizi müreffeh çağdaş bir yere yükseltmek istiyorsak beşeri sermayemizin geneli bilime inanmalı, bilimi yol gösterici olarak kabul etmeli ve bilime dayalı ürün ortaya koyarak ülkesine katma değer sağlamalıdır. Onun için bütün uğraşlarımızda bilimsel eğitim önceliğimiz arasında yer alıyor ve buna önem veriyoruz. Birecik’te geleceğin Aziz Sancar’ları bugün bu bilim şenliğinde ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Binlerce kişi ziyaret ettiği alanda birbirinden güzel projeleri inceleme imkanı buldu. Projeleri inceleyip öğrenci ve öğretmenlerden bilgi alan vatandaşlar, bur tür etkinliklerin çok güzel olduğunu ve devam etmesi gerektiğini vurguladı.