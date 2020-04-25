Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Birecik’te 3 bin kişiye sıcak iftar yemeği

BİRECİK’TE 3 BİN KİŞİYE SICAK İFTAR YEMEĞİ ULAŞTIRILIYOR

Birecik’te 3 bin kişiye sıcak iftar yemeği

BİRECİK’TE 3 BİN KİŞİYE SICAK İFTAR YEMEĞİ ULAŞTIRILIYOR

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:17
5 Okunma
Birecik’te 3 bin kişiye sıcak iftar yemeği

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve hayırsever iş adamı tarafından ilçede maddi durumu iyi olmayan ve korona virüs salgınından dolayı işini kaybeden 3 bin kişiye iftar yemeği ulaştırılıyor.

Birecik ilçesinde yardımlaşma geleneği devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla maddi durumu iyi olmayan ailelere yardım eli, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve hayırsever iş adamı Mehmet Cankesen tarafından uzatıldı. İlçede maddi durumu iyi olmayan ve korona virüsünden dolayı işlerini sürdüremeyen ailelere iftar yemeği verilmeye başlandı. Toplamda 3 bin kişinin faydalandığı iftar yemeği dağıtımı, Ramazan ayı boyunca devam edecek. Sıcak iftar yemeğinden faydalanan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan ilçede Birecik Belediyesi organizasyonunda çok sayıda iş adamı tarafından hazırlanan 5 bin gıda yardım kolisi de ekipler tarafından yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsani yardımlara sosyal mesafeli dağıtım
İnsani yardımlara sosyal mesafeli dağıtım
Barış Pınarı bölgesine karantina misafirhanesi
Barış Pınarı bölgesine karantina misafirhanesi
Karaköprü’de her gün bir mahalle dezenfekte ediliyor
Karaköprü’de her gün bir mahalle dezenfekte ediliyor

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim