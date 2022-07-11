banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Birecik’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı

Birecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

ŞANLIURFA 11.07.2022, 13:29
Birecik’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı

Birecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıl dönümü, Atatürk büstüne çelenk sunma ile başladı. Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş ile Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam tarafından çelenk sunulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal marşının okunmasının ardından, Kurtuluşun 102. yıl dönümü anısına 11 pare top atışı yapıldı.

Birecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, "Bugün Birecik’imizin gurur günü. Bundan 102 yıl önce cennet vatanımız Birecik’in düşman işgaline uğraması karşısında çılgına dönen bu vatanın evlatları, bu milletin hürriyet ve bağımsızlıktan başka bir şeyi kabul etmeyeceğini, kahramanlıklarıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Böylesi mübarek bir günde, hem Kurban Bayramı’nı hem de Birecik’imizin kurtuluşu gününü bir arada yaşamanın büyük mutluluk ve gururunu yaşamaktayız. Bizleri birbirimize ve Rabbimize yaklaştıran Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, Birecik’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü kutluyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu