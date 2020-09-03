Birecik ve Halfeti’de 34 gezinti teknesi 10 yıllığına kiralandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik ve Halfeti’de turizm sezonunda hizmet vermek üzere 34 adet gezinti teknesini, 10 yıllığına kiralanması ihalesini gerçekleştirdi.

2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle büyükşehir belediyesi encümen toplantı salonunda yapılan ihaleye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı başkanlık yaptı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan tekneler sayesinde Birecik ve Halfeti ilçelerini ziyaret eden turistlere kanun ve yönetmenliklere uygun güvenli tekne turları yaptırılması amaçlanıyor.

Büyükşehir kiraladığı tekneler ile turistlere hizmet verecek

Turizm sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Birecik ve Halfeti’de özellikle tekne turları sayesinde konuklara bölgenin birçok önemli tarihi ve turistik mekanın gösterilmesi sağlanacak. Özellikle Halfeti’ye gelen ziyaretçilerin, büyük bölümü bu tekneler ile sular altında kalan ve "batık kent" olarak nitelendirilen Savaşan Köyü, Rum Kale, Kralın Kızı Mağaraları ve yine su altında kalan Ulu Cami’yi gezme şansı bulacak.