Birecik kırsalında asfalt çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 13 ilçe kırsalında asfaltsız yol bırakmamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. İlçelerdeki sathi asfalt çalışmalarını program dâhilinde sürdüren ekipler, Birecik ilçesinde alt yapısını tamamladığı kırsal yolları asfaltla buluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde başlatılan sathi asfalt çalışması devam ediyor. Birecik’te ilçeye bağlı kırsal yollarda sathi asfalt çalışması ile ilçenin yol standardı yükseliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı kırsal mahallerde yürütülen sathi asfalt, asfalt öncesi reglaj ve astar uygulama çalışmaları devam ediyor. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşlar yollarının eskisine nazaran daha modern ve konforlu olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Birecik kırsal mahallelerinde Baraj yolu, Altınova, Çiftlik mahallerinde Sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamlarken Uğurcuk, Aşağı İncirli, Yukarı İncirli, Bentbahçesi, Bozdere mahallelerinde ise asfalt öncesi reglaj ve astar uygulama çalışmalarını yürütüyor.

Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri 52 köyün kullandığı yolu daha rahat bir şekilde kullanarak yazın toz kışın ise çamur derdinden kurtulmuş olacak.