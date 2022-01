Birecik Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

Birecik Belediyesinde imzalanan toplu iş sözleşmesinde işçiye verilen maaş zammından çok eğitime sağlanan destek örnek teşkil etti.

Birecik Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında kadrolu personele ait toplu iş sözleşmesi imzalandı. Eğitime büyük önem veren ve şuana kadar yüzlerce öğrenciye kendi imkanlarıyla burs sağlayan Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, çocukların okumasını teşvik etmek amacıyla kadrolu işçilerin eğitim ödeneğine de büyük oranda zam yaptı. Birecik Belediyesi Enver Nebihe Karaata Kültür Merkezinde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Ak Parti ilçe Başkanı Abdülvahap Aktar, Birecik Belediye Başkan Yardımcıları Sait Bağlı, Adnan Yaşar, Reşat Uzun, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Selim Polatkan, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Vahap Aktar, Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

Eğitime büyük önem

3 yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesine göre; ücret zammı enflasyon +1 olarak belirlendi. Ayrıca sosyal haklara da yüzde 55 zam geldi. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, işçilerin çocuklarını üniversiteye teşvik etmek amacıyla eğitim ödeneğine de büyük zam yaptı. Sözleşme kapsamında, kadrolu işçilerin ilkokula giden her öğrencisi için 500, liseye giden her öğrenci için bin ve üniversiteye giden her öğrenci için 2500 TL yıllık ödeme yapılacak.

Köseoğlu, Mirkelam’ı tebrik etti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, toplu iş sözleşmesinde beklentilerin üzerinde zam yapılmasından dolayı Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ı tebrik etti. Mirkelam’ın işçi sever olmasının yanı sıra öğrenci sever yanıyla da bilindiğine dikkat çeken Köseoğlu, “Toplu iş sözleşmesindeki eğitime üstün artıştan dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel anlaşmanın, bu güzel buluşmanın hizmet olarak şehrimize, ilçemize çok güzel şekilde yansıyacağına inanıyorum. Belediyenin çalışmalarında bir memnuniyet olduğunu yaptığımız anketlerde de görüyoruz. Bu memnuniyet hiç kuşku yok ki; Belediye çalışanlarımızın da katkısıyla olan bir memnuniyettir. Bundan sonraki süreçte de toplu iş sözleşmesinin getirdiği anlayış ve bereketle Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızın desteğiyle inşallah Birecik, sesini Urfa’da sesini çok farklı bir şekilde duyuracak hem de yaptığımız hizmetlerle örnek gösterdiğimiz belediyelerin başında gelecek. Bu güzel anlaşmanın memleketimize, ilçemize ve işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Öğrencilerin okumasını teşvik etmek için güzel para verdik”

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da, “Gönül isterdi ki, çok daha fazla zam yapalım ama belediyenin durumu belli. İlerde belediyenin imkânları iyi olursa bu oranı daha da arttırırız. Yükseköğrenimde okuyan çocuklarımız için güzel bir para verdik. Neden? Onu teşvik amaçlı verdik. Zaten benim de burs verdiğim öğrencilerimiz var, bu yetmezse kaç öğrenciye daha veririz. Eğitime verilen burs, en büyük hayallerden birisidir. Kazayı, belayı defeder. Ben buna inanan bir insanım. Bu sözleşmenin hazırlanmasında emeği katkısı bulunan başkan yardımcılarıma ve herkese teşekkür ediyorum” diye ifade etti.

“Bir kuruşun dahi hesabını sorarım”

“Biz kendimizi bir aile olarak görüyoruz” diyerek konuşmasına devam eden Mirkelam, “İyiliğimiz de olur kötülüğümüz de olur ancak hedef tek. Tek olan nedir? Belediyeye hizmet. Kim ki hak etmediğini alırsa bedelini hem bu dünyada hem diğer dünyada çeker. Ben her zaman diyorum; “Bu beytülmal benim değil, 100 bin insanın hakkı var. 100 bin insanın hakkı olan parayı dağıtmak belediye başkanının görevidir. Biz bunu eşit şekilde, hakkaniyetle dağıtmalıyız. Bir kuruşun dahi hesabını sorarım” dedi.

“Maaşlar ortalama yüzde 65 arttı”

Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak ise, toplu iş sözleşmesini sonuçlandırdıklarını belirterek, “Sözleşme yevmiye bazında hesaplanırsa 37.08 oranında bir artış oldu. Sosyal haklar yüzde 55 oranında arttı. Maaşlar ortalama yüzde 65 oranında artmış oldu. Biz burada mutlu olduk. İşçilerimiz için hayırlı olsun, Belediye Başkanımız Mahmut Mirkelam’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taraflar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketinin de verildiği program, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.