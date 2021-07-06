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Bir aylık grev zamla son buldu

Şanlıurfa’da sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle yaklaşık bir aydır fabrika önünde oturarak grev yapan işçiler ile fabrika yönetimi anlaşmaya vardı.

ŞANLIURFA 06.07.2021, 12:15
Bir aylık grev zamla son buldu

Şanlıurfa’da sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle yaklaşık bir aydır fabrika önünde oturarak grev yapan işçiler ile fabrika yönetimi anlaşmaya vardı.

Şanlıurfa’da Organize Sanayi Bölgesinde buluna bir boru ve plastik fabrikası çalışanları haklarını alamadıkları gerekçesiyle 11 Haziranda greve başladı. Fabrika duvarına afiş asıp grevi başlatan işçiler, kurdukları çadırda yaklaşık bir ay boyunca gece gündüz grev yaptı. Grev sürecinde fabrika yönetimiyle bir çok görüşme gerçekleştirildi fakat hiçbir görüşmeden netice alınamadı. Dün gece yapılan son görüşmede işçiler ile fabrika yönetimi anlaşmaya vardı. İşçiler anlaşma sonrası dün gece grevlerine son verip yeniden işlerinin başına döndü.
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