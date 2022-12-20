Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Zeytin Dalı Eğitim Kampüs alanında başlatılan Bilim Merkezi inşaatı hızla yükseliyor.

20.6 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip olan Şanlıurfa’da yapımına başlanılan Bilim Merkezi inşaatı hızla ilerliyor. Mevsim şartlarına göre yılın büyük bir bölümünde güneş alan Şanlıurfa’da kurulan Bilim merkezi inşaatında güneş panelleri kuruldu. 40 bin metrekare peyzaj alanı, 9 bin metrekare kapalı alana sahip Bilim Merkezi 51 bin 402 metrekare alan üzerine kurulacak ve içerisinde Matematik, Ahşap ve Tasarım, Robotik ve Kodlama, Biyoloji ve Kimya, STEM, Astronomi atölyeleri yer alacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün vizyonel projelerinden biri olan bilim merkezi en kısa zamanda tamamlanarak Şanlıurfalı gençlerin hizmetine sunulacak.