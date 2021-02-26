Beyazgül’e yoğun ilgi

Şanlıurfa’da esnaf ve vatandaşları tek tek ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yoğun ilgi görüyor.

Her gün farklı noktada vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam eden Beyazgül, bugün Eyyübiye ilçesinde Türk Meydanı Caddesinde esnafı ziyaret ederek burada talep ve önerilerini dinledi. Esnafı tek tek ziyaret ederek talep ve önerilerini dinleyen Beyazgül’e AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan eşlik etti.

Kimi vatandaşlar Başkan Beyazgül’e istek ve taleplerini iletirken, kimisi ise telefonla fotoğraf çekilerek, hizmetler nedeniyle teşekkür etti.