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Beyazgül’den çat kapı ziyareti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, Ramazan Bayramının 3. gününde yeşeren çınarlara ve vatandaşlara çat kapı bayram ziyareti gerçekleştirdiler.

ŞANLIURFA 15.05.2021, 18:13
Beyazgül’den çat kapı ziyareti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, Ramazan Bayramının 3. gününde yeşeren çınarlara ve vatandaşlara çat kapı bayram ziyareti gerçekleştirdiler.

Ramazan Bayramı boyunca saha da olan Beyazgül, bayramın son gününde yeşeren çınarlara ve ihtiyaç sahibi ailelere sürpriz ziyaret yaparak vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Beyazgül, eşi Betül Beyazgül ile birlikte vatandaşların evine misafir olarak vatandaşlara çeşitli hediyeler verirken, yürüme engelli olan bir vatandaşa ise akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Başkan Beyazgül çocukları da unutmayarak bayram hediyesi ve bayram şekeri ikram etti.
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