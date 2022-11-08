Beyazgül yaptığı projelerle Şanlıurfa’yı 2023’e hazırlıyor

Merkeze 150, Siverek ilçesine ise 60 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla kış turizmine büyük katkı sağlayacak olan otel inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

Bölgenin tek kayak merkezi olma özelliğine sahip Karacadağ Kayak Merkezinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan otel çalışması devam ediyor. Tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Şanlıurfa, kayak merkezindeki otel ve sosyal donatı alanlarının tamamlanmasıyla birlikte kış turizminden de adından söz ettirecek. 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’yı her anlamda 2023 yılına hazırlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şehrin kış turizminde de cazibe merkezi haline getirilmesi için Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezine yeni bir tesis kazandırıyor.

Kış turizmine büyük katkı

Turizm şehri Şanlıurfa’da turizm çeşitliliğinin arıtılması için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir’de Eyyüp Nebi Sabır Evlerini açarak inanç turizmi, Bozova ilçesinde inşa edilen Bungalov evler ile doğa turizmi ve Karacadağ Kayak Merkezinde inşa edilen otel ile kış turizmine büyük katkı sağlayacak. Kış turizminde büyük bir katkı sağlayacak olan Karacadağ Kayak merkezinde çalışmalarına devam edilen otel en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Karacadağ Kayak merkezinde bodrum, zemin, 1. ve 2. kat olmak üzere 3 bin 600 metrekare 2 kapalı alandan oluşurken yapı içerisinde restoran, kafeterya 18 adet oda yer alacak. Vatandaşların merkezde araçlarını koyabilecekleri 2 adet açık otopark da yapılacak.