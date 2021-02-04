Beyazgül vatandaşlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, mahalle gezileri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Demirkol ve meclis üyeleri ile birlikte sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinleyen Beyazgül, vatandaşın ilettiği taleplerin çözüme kavuşturulması noktasında ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları verdi. Saha gezileri kapsamında esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Beyazgül, gezileri sırasında çocukların yoğun ilgisi ile de karşılaştı. Beyazgül, çocuklara çeşitli hediye ve oyuncaklar vererek sevinçlerine ortak oldu.

Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Haliliye ek binasında Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ile bir araya gelen Beyazgül pandemi döneminde sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanları ve tedavi gören hastalarla da sohbet eden Beyazgül tüm hastalara acil şifalar diledi.