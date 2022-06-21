Beyazgül şehrin yarasına merhem oluyor

Şanlıurfa’nın trafikte kanayan yarası olan Süleymaniye mahallesinde yolların genişletilmesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi mahallede kamulaştırma çalışması başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla, Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda vatandaşların daha rahat ve konforlu yollara kavuşması için yol ağını genişletiyor. Bu alanda Süleymaniye Mahallesinde 25 metrelik yol açmak için kamulaştırılması gereken yapılardan, 65 bağımsız yapının yıkım çalışmalarına başlandı. Kalan yapılarla ilgili kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi ekip ve ekipmanlarıyla bölgede güvenlik önlemi alarak bağımsız yapıların yıkımına başladı. Bağımsız yapıların yıkımı ile birlikte Süleymaniye Mahallesi, Salih Özcan Bulvarı ile İpekyol Mahallesini birleştiren bağlantı yolunda ulaşım daha kolay olacak.

Trafik akışını hızlandıracak olan yol 25 metre genişliğinde olacak. Yapıların yıkım işlemleri en kısa sürede tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunulacak.