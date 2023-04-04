Beyazgül: “Şehrimizi hep birlikte tekrar ayağa kaldıracağız”

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve birlik yönetimi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret ederek doğal afet ve doğal afetler sonrası eylem planı hakkında koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa, depremin yanı sıra sel felaketinin de izlerini silmeye çalışıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ev sahipliğinde gerçekleşen doğal afetler sonrası eylem planı hakkında koordinasyon toplantısı yaklaşık iki saat sürdü. Ziyaret çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa’yı da etkileyen deprem ve ardından yaşanan sel felaketi ile ilgili üzüntülerini ve baş sağlığı dileklerini iletti. İlçe Belediye Başkanlarının da eşlik ettiği toplantıda Şanlıurfa ve Gaziantep’in kardeş şehir olduğu vurgusu yapıldı.

“Şanlıurfa ve Gaziantep iki komşu kadim dostlardır”

Toplantının ardından Başkan Beyazgül ve Başkan Fatma Şahin kameralar karşısına geçti. Şanlıurfa’nın Gaziantep ile köklü komşuluk ilişkilerinin olduğunu aktaran Beyazgül, “Şanlıurfa olarak bir bölgesel deprem, arkasından da bir sel felaketi yaşadık. Bütün bu durumlar yaşanmadan önce de nasıl daha fazla bir birimize yardımcı oluruz, bölgeyi nasıl kalkındırırız diye çalışmalarımız olmuştu. Gaziantep ve Şanlıurfa ile ilgili görüş ve düşüncelerimizi gerek ilçe belediye başkanlarımız gerekse bürokratlarımızla birlikte masaya yatırdık. Yapılması gerekenler hususunda söz birliğine vardık. Bundan sonra da takibi konusunda da müştereken bir çalışma yapacağız. Ramazan ayı dolayısıyla tüm hemşerilerimin oruçlarını Allah kabul etsin. Ramazanlarını tekrar tebrik ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Şanlıurfa tarihin kendisi, merhametin kalesi ve sabrın zaferidir”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Şanlıurfa’dayız. Komşumuz canımız, ciğerimizdir. Hem depremde hem de selde başkanımızla 24 saat telefonlarımız açıktı. O zorlu süreci kim kime ne destek verebilir düşünerek geçti. Kimin nesi varsa paylaşarak bugünlere kadar geldik. Şanlıurfa bizim için çok önemli bir şehirdir. Bir sunum hazırladık. Şanlıurfa bizim için çok özel bir yere sahiptir. Hepimiz Fırat’ın çocuklarıyız. Ortak tarihimiz var. Şanlıurfa tarihin ta kendisi, merhametin kalesi ve sabrın zaferidir. Şanlıurfa’nın derdi bizim derdimiz, sevinçleri bizim sevincimizdir. Bugün yaptığımız çalışmada bu şehirleri, bu bölgeleri nasıl daha dirençli hale getirebiliriz konusu oldu. Çünkü artık biliyoruz ki ülkemiz bir deprem bölgesi bu felaketler bazen sel bazen kuraklık olarak önümüze çıkıyor. Bölgeyi daha güvenli ve dirençli hale nasıl getireceğiz bu konuları çalıştık. Şuanda iyileşme dönemindeyiz birlikte iyileşeceğiz, yaraları birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.