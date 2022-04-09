Beyazgül Şanlıurfa Aşevini ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çeyrek asırdır hayırseverlerin destekleriyle kentte dar gelirli ailelere yönelik yardımlarda bulunan aşevini ziyaret etti.

Şanlıurfa Aşevinde sürdürülen çalışmalar hakkında aşevi yetkilisi Ali Topal’dan bilgi alan Beyazgül, yardım almaya gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarla sohbet ederek ramazanı şeriflerini tebrik etti.

Beyazgül, aşevinden sıcak yemek almaya gelen İhtiyaç sahibi vatandaşların sefer taslarını sıcak yemekle doldurdu.

Şanlıurfa’da uzun yıllardır hayırseverlerin destekleriyle binlerce vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayan Şanlıurfa Aşevi yönetimine teşekkür eden Beyazgül, “Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan mübarek ramazan ayında Şanlıurfa Aşevini ziyaret ederek buradan yardım alan vatandaşlarımızla bir araya geldik. İhtiyaçlarını bu merkezden karşılayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gözlerinin içi gülüyor. Bu ümit ve tebessüm elbette ki yardımsever vatandaşlarımız sayesinde oluşuyor” dedi.

Beyazgül’ün aşevini ziyaretlerinin kendilerini onurlandırdıklarını aktaran Şanlıurfa Aşevi Yetkilisi Ali Topal, “Başkanımız bizi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı her zaman olduğu gibi yalnız bırakmamıştır. Fakirin, fukaranın başını okşamak için her zaman yanımızda olmuştur. Yönetim kurulu adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.