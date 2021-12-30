Beyazgül sahada çalışmaları inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, günün ilk ışıklarıyla birlikte esnafları ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Bayazgül, günün ilk ışıklarıyla birlikte esnaf ziyaretine çıktı. Beyazgül, Şanlıurfa’nın tarihi dokusunun yer aldığı eski Urfa sokaklarında bulunan esnafları ziyaret etti. Beykapısı, Kurtuluş ve Türk Meydanı Mahallesinde esnafla bir araya gelen Beyazgül, vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen esnaf ziyaretinde Beyazgül, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dinledi. Esnaflara bol ve bereketli kazançlar dileyen Beyazgül, esnaf ziyaretinin ardından Sadun Paşa Bulvarında sürdürülen yol çalışmasını inceledi.

Şanlıurfa’ya yeni bulvarlar kazandırılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Mevlana Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi Bulvarını birbirine bağlayacak olan Sadun Paşa Bulvarında yol genişletme çalışması başlatıldı. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde de zemin sağlamlaştırılması yapıldı. Trafik akışının rahatlayacağı cadde en kısa zamanda asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Beyazgül, Mevlana Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi Bulvarını birbirine bağlayacak olan Sadun Paşa Bulvarında sürdürülen yol genişletme çalışmasını inceledi. Başkan Beyazgül, burada yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alarak yolun en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.