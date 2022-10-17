Beyazgül: "Öz kaynaklarımızla halka hizmet veriyoruz"

Şanlıurfa’da halka daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla kendi öz sermayesiyle araç filosunu her geçen gün daha da güçlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda kullanmak üzere 27 adet damperli kamyonu araç filosuna kattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, halka hizmet aşkı ile yola çıktıklarını söyledi.Her geçen gün araç sayısını artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire başkanlığı himayelerinde çalıştırmak üzere 27 adet damperli kamyonu araç filosuna ekledi. Beyazgül’ün girişimleriyle araç kiralamaya son veren kendi asfaltını, bazalt taşını, parke taşını üreten ve üretilen bu malzemeleri Şanlıurfa’nın gelişmesinde kullanan Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 27 damperli kamyon daha ekledi.Kış şartlarını göz önünde bulunduran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına ve olumsuz hava şartlarına uygun kamyonlara kar küreme aparatı ile tuzlama aparatı ilave etti. Kar temizleme sisteminin monte edildiği damperli kamyonlar kış mevsiminde kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde de kullanılacak. Şanlıurfalıların dualarına talibiz anlayışı ile ket merkezi ve 13 ilçeye adil hizmet sunan Beyazgül, yeni alınan kamyonları inceledi. Envantere yeni katılan araçların kabulünü gerçekleştiren Beyazgül, kırsalda ve fen işlerinde kullanılmak üzere 27 yeni aracın daha filoya dahil edildiğinin bilgisini verdi.