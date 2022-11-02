Beyazgül öğrencilerle bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ŞANMEK bünyesinde etüt ve ders çalışmasına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa’da eğitime ve gençliğe yönelik desteklerini sürdüren Beyazgül, Şanlıurfa Mesleki Sanat ve Eğitim Merkezi (ŞANMEK) ziyaret etti. Kent merkezinde bulunan tamamen ücretsiz olarak eğitim verilen merkezde 10 sınıf bulunurken bu sınıflarda 300 öğrenci ders çalışıyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından derslerin verildiği merkezde öğrencilerin eğitim materyalleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Eğitim merkezindeki öğrencilerle yakından ilgilenen Beyazgül, öğrencilere kitap hediye edip derslerinde başarılar diledi.

Öğrenciler de kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı Beyazgül’e teşekkür etti.