Beyazgül Muhtarlar Gününü kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla bir mesaj yayımlayarak “Muhtarlarımız vatandaşlarımızla kurumlarımız arasında bir köprü görevi görüyor” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Muhtarların ’19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Muhtarların, toplumun en önemli temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Beyazgül, mesajında, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktada bulunan kurumsal temsilcilikleri oldukları aşikardır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Biz de vatandaşlarımıza daha ivedi ve iyi hizmet sunabilmek adına Belediyemiz bünyesinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığını kurduk. Hayata geçirdiğimiz Muhtarlık Bilgi Sistemi sayesinde de muhtarlarımızın bulundukları bölgelerde taleplerini daha kolay ulaştırabilmelerini sağlayarak vatandaşın derdiyle dertlenen muhtarlarımızın her zaman yanında olduk. Bu duygu ve düşüncelerle gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca görevi başında şehit olan bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.