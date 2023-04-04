Beyazgül, Hilvan’da vatandaşlarla iftar yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hilvan’da kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar açtı.

Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırlarında Halil İbrahim Bereketi yaşatılıyor. Binlerce kişinin aynı anda iftarını açtığı çadırlarda paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergileniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan’da kurulan iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar programına katılan Başkan Beyazgül yemek sırasına girerek yemeğini alıp Hilvanlılarla birlikte iftar yaptı. Beyazgül, “13 ilçemizde kurduğumuz iftar çadırlarıyla her gün binlerce hemşerimizle aynı sofralarda buluşuyor, aynı dualara amin diyoruz. Ramazan’ın birleştiren ve iyileştiren yanını hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.