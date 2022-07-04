Beyazgül hayvan pazarında incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret ederek vatandaş ile besicilerin sorunlarını dinledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Şanlıurfa’da kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Beyazgül besicilerin de taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarının çözülmesi noktasında ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Kurbanlık alışverişinde vatandaşla besici arasında yaşanan kıyasıya pazarlığa da aracılık eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül herkese hayırlı alışverişler diledi.

Beyazgül, kurban bayramı öncesi büyükşehir belediyesi olarak kentte gerekli önlemlerin alındığını belirterek vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.