Beyazgül gençleri yüzme havuzlarına davet etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yüzme havuzuna giderek gençlerle bir araya geldi. Beyazgül tüm gençleri havuzlara davet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi düzenlediği kurslarla her yaz yüzlerce çocuğa yüzme öğretiyor. Okulların kapanmasını da fırsat bilen gençler ve çocuklar Büyükşehir Belediyesi Süleymaniye Mehmet Tuz Yüzme Havuzuna akın etti. Artan hava sıcaklıkları Şanlıurfa’da da etkisini sürdürüyor. Şanlıurfalı gençlerin serinlemek için ilk adresleri ise belediyenin ücretsiz yüzme havuzları oluyor. Yüzme bilmeyen kalmasın diyerek gençlerin yüzme havuzlarına yönelmesini sağlamayı amaçlayan belediye, bünyesinde bulunan yüzme havuzlarında uzman eğitmenler ve cankurtaranlarla güvenli ve sağlıklı bir ortamda serinleme imkanı sunuyor. Hijyen kurallarının sıkı tutulduğu açık ve kapalı yüzme havuzlarına gelen çocuk, genç ve yetişkinler Şanlıurfa’nın kavurucu sıcağında bir yandan serinlerken diğer yandan keyifli vakit geçiriyor. Gençlerin havuz keyfine eşlik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tüm gençlere çağrıda bulunarak, "Sulama kanallarında değil havuzlarda serinleyelim” dedi.