banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!
Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi
Şampiyon sporcular altınla ödüllendirildi
Beşiktaş’ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı
Beşiktaş’ta Alex Teixeira ile yollar ayrıldı
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı

Beyazgül gençleri yüzme havuzlarına davet etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yüzme havuzuna giderek gençlerle bir araya geldi. Beyazgül tüm gençleri havuzlara davet etti.

ŞANLIURFA 02.07.2022, 18:32
Beyazgül gençleri yüzme havuzlarına davet etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yüzme havuzuna giderek gençlerle bir araya geldi. Beyazgül tüm gençleri havuzlara davet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi düzenlediği kurslarla her yaz yüzlerce çocuğa yüzme öğretiyor. Okulların kapanmasını da fırsat bilen gençler ve çocuklar Büyükşehir Belediyesi Süleymaniye Mehmet Tuz Yüzme Havuzuna akın etti. Artan hava sıcaklıkları Şanlıurfa’da da etkisini sürdürüyor. Şanlıurfalı gençlerin serinlemek için ilk adresleri ise belediyenin ücretsiz yüzme havuzları oluyor. Yüzme bilmeyen kalmasın diyerek gençlerin yüzme havuzlarına yönelmesini sağlamayı amaçlayan belediye, bünyesinde bulunan yüzme havuzlarında uzman eğitmenler ve cankurtaranlarla güvenli ve sağlıklı bir ortamda serinleme imkanı sunuyor. Hijyen kurallarının sıkı tutulduğu açık ve kapalı yüzme havuzlarına gelen çocuk, genç ve yetişkinler Şanlıurfa’nın kavurucu sıcağında bir yandan serinlerken diğer yandan keyifli vakit geçiriyor. Gençlerin havuz keyfine eşlik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tüm gençlere çağrıda bulunarak, "Sulama kanallarında değil havuzlarda serinleyelim” dedi.

Yorumlar (0)
29°
açık