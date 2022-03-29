Beyazgül genç öğrencilerle bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Mesleki Sanat ve Eğitim Merkezi (ŞANMEK)’i ziyaret ederek merkezde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip şehirlerden biri olan 20,4 yaş ortalamasıyla öğrenciler üniversite sınavlarına Şanlıurfa Mesleki Sanat ve Eğitim Merkeziyle geleceğe hazırlıyor.

Şanlıurfa’da eğitime ve gençliğe yönelik desteklerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Şanlıurfa Mesleki Sanat ve Eğitim Merkezi (ŞANMEK) bünyesinde 270 öğrenci Üniversite Sınavına hazırlanıyor. Kent merkezinde bulunan tamamen ücretsiz olarak eğitim verilen merkezde 10 sınıf bulunurken bu sınıflarda 270 öğrenci geleceklerine yön verecek sınavlara çalışıyor.

Kız ve erkek öğrencilerin günün her vaktinde rahatlıkla gidip gelebileceği merkezde alanında uzman öğretmenler tarafından sınavlara hazırlanırken öğrencilerin eğitim materyalleri ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Öğrencilerin ileride hangi mesleği yapmak istediklerini soran Beyazgül, gençlere anlamadıkları konularda öğretmenlerine soru sormaları gerektiğini hatırlatarak “ilmin anahtarı soru sormaktır” dedi. Öğrencilere soru bankası ve deneme seti hediye eden Başkan Beyazgül yaklaşan sınavlar öncesi öğrenciler için bir gezi sözü vererek sınav stresini atmalarını sağlayacağını belirtti. Öğrenciler de kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı Beyazgül’e teşekkür ederek sınavlarda elde edecekleri başarılarıyla emeği geçen herkesi gururlandırmayı istediklerini aktardılar.