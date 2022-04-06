Beyazgül Evren Sanayi Sitesi Bağlantı Yolunu inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin kuzey batı çevre yolunun evren sanayi sitesi bağlantı yolunda istimlak ettiği yapıların yıkımlarını tamamlayarak yol açma çalışmalarına hız verdi.

Kent trafiğinin rahatlatılması adına yoğun bir tempo ile vatandaşların rahatı ve huzuru için çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 40 metrelik yolda, yol sağlamlaştırma çalışmasını sürdürüyor. Alt yapı çalışmasının tamamlandığı bölge, en kısa zamanda asfaltlanarak vatandaşların hizmetine açılacak. Kent genelinde trafik akışının rahatlaması için büyük bir gayret gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kuzey batı çevre yolunun evren sanayi sitesi bağlantı yolunda çalışmalarını sürdürüyor. 40 metrelik yolun açılmasıyla Diyarbakır-Mardin karayolundan gelen araçlar kent merkezine girmeden Evren Sanayi Sitesi ve Gaziantep Karayolunu kullanabilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa-Gaziantep yolundan, kuzeybatı çevreyoluna bağlantı sağlayacak 40 metrelik yoldaki çalışmaları yerinde inceledi. Yolda yapılan zemin sağlamlaştırma çalışmasını inceleyen Beyazgül, teknik ekipten bilgi aldı.

“Şanlıurfa’nın trafiğini rahatlatmak için çalışıyoruz”

40 metrelik yolun bir an önce tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını anlatan Beyazgül, “Şanlıurfa’nın trafiğini rahatlatmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şanlıurfa-Gaziantep yolundan, Kuzeybatı Çevreyoluna bağlantı sağlayacak olan 40 metrelik yolda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları incelemek üzere buradayız. Abide Kavşağı, Balıkayağı Bulvarı gibi trafik yoğunluğunun olduğu yolları da rahatlatacağız. Kendi makinalarımızla, kendi asfaltımızı kullanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu yolun tamamlanmasıyla birlikte trafik akışı ciddi oranda hızlanacak. Şanlıurfa’da trafik sorunu kalmayacak şekilde çalışmalar yürüterek yollarımızı en kaliteli bir şekilde tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.